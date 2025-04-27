Огненный камбэк Динамо: команда Шовковского вырвала ничью в матче с Шахтером

Украинское "классическое" Шахтер –Динамо закрывало программу 26 тура Украинской Премьер-лиги. Поединок имел решающее значение для "горняков".

Шахтер – Динамо 2:2

Голы: Кевин, 6 (с пенальти), Эгиналду, 20 – Ванат, 56, Кабаев, 90+3

В воскресенье, 27 апреля, состоялся центральный матч 26 тура УПЛ между командами Шахтер и Динамо. Номинальные хозяева принимали лидеров чемпионата на "Арене Львов", пишет 24 Канал.

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Шахтер воспользовался ошибками Динамо

В стартовом составе Шахтера отсутствовал полузащитник Георгий Судаков. Из-за повреждения игрок сборной Украины начал игру со скамейки запасных.

Динамовцы выставили оптимальный на сегодня состав. На левый фланг защиты вернулся Александр Тымчик, который пропустил несколько последних матчей из-за травмы.

Начало матча стало холодным душем для "бело-синих". Тарас Михавко сбил Эгиналду в штрафной площади Динамо. Арбитр без колебаний указал на отметку. Бразилец Кевин безупречно исполнил удар, переиграв Нещерета.

Шахтер не остановился на достигнутом. На 20-й минуте матча подопечные Пушича удвоили перевес. Нещерет отбил мяч перед собой после дальнего удара Матвиенко, а первым на добивании был активный Эгиналду. 2:0 – С этим счетом команды ушли на перерыв.

Ответ Динамо

После отдыха динамовцы вышли заряженными на борьбу. На 56-й минуте Дубинчак сделал навес с левого фланга на голову Ваната. Лучший бомбардир УПЛ пробил мимо Ризныка и вернул интригу в матче. 2:1 – Подопечные Шовковского быстро сократили разрыв в счете.

Сразу же Владислав имел возможность оформить дубль, но упустил стопроцентный момент. Через несколько минут Кабаев проверил на прочность стойку ворот Ризныка. Защита "горняков" не успевала за быстрыми игроками Динамо.

На последних минутах игра пошла на встречных курсах. В одной из атак Кабаев сумел поразить ворота Ризныка.

В итоге счет в матче не изменился 2:2. Украинское "Классическое" не определило победителя.