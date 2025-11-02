Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция украинского "Классического" в УПЛ

Донецкий Шахтер 2 ноября второй раз подряд встречается с киевским Динамо в текущем сезоне-2025/2026. Следить за украинским "Классическим" можно непосредственно на сайте 24 Канала.

Поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги Шахтер – Динамо состоится на "Арене Львов" во Львове. Матч начнется в 18:00, сообщает 24 Канал.

Как Шахтер собирается взять реванш у Динамо за кубковое поражение?

На этой неделе гранды украинского футбола встречались в рамках 1/8 финала Кубка Украины. Волевую победу (2:1) над "горняками" одержали подопечные Александра Шовковского. За "бело-синих" голами отметились Ярмоленко и Герреро. У Шахтера забитый мяч на счету 18-летнего форварда Мейреллиша.

В рамках чемпионата Украины принципиальные соперники встречались 74 раза. В очных противостояниях незначительное преимущество за "горняками": 28 побед против 25 у Динамо. Еще 21 матч не определил победителя. Разница забитых и пропущенных мячей тоже лучше у Шахтера – 91:87 (данные Transfermarkt).

В предыдущем туре УПЛ Шахтер и Динамо синхронно победили своих соперников со счетом 4:0. "Горняки" одолели Кудривку, а "бело-синие" разгромили Кривбасс.

Какие кадровые проблемы имеют команды перед Классическим?

Во всеукраинском дерби Шахтеру не помогут травмированные нападающие Лассина Траоре и Алиссон. Также в лазарете находятся Дмитрий Крыськив и Даниил Удод.

В команде Александра Шовковского тоже ощутимые потери. Из-за повреждений не сыграют в Классическом полузащитник Николай Шапаренко и защитники Владислав Дубинчак и Кристиан Биловар.

Где смотреть матч Шахтер – Динамо?

Поединок между Шахтером и Динамо будут транслировать на канале УПЛ ТВ, который доступен у большинства операторов и ОТТ-платформ (MEGOGO, "Киевстар ТВ", Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV и т.д.).

24 Канал проведет текстовую онлайн-трансляцию, где можно будет узнать о самых интересных моментах встречи и увидеть забитые голы.

Онлайн-трансляция матча ШАХТАР – ДИНАМО