Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція українського "Класичного" в УПЛ
- Матч Шахтар – Динамо відбудеться 2 листопада на "Арені Львів", початок о 18:00.
- Трансляцію можна дивитися на каналі УПЛ ТБ та на сайті 24 Каналу у текстовому режимі.
Донецький Шахтар 2 листопада вдруге поспіль зустрічається із київським Динамо у поточному сезоні-2025/2026. Стежити за українським "Класичним" можна безпосередньо на сайті 24 Каналу.
Поєдинок 11-го туру Української Прем'єр-ліги Шахтар – Динамо відбудеться на "Арені Львів" у Львові. Матч розпочнеться о 18:00, повідомляє 24 Канал.
До теми Донецьк жадає реваншу: хто фаворит у матчі Шахтар – Динамо в УПЛ
Як Шахтар збирається взяти реванш у Динамо за кубкову поразку?
На цьому тижні гранди українського футболу зустрічалися в рамках 1/8 фіналу Кубка України. Вольову перемогу (2:1) над "гірниками" здобули підопічні Олександра Шовковського. За "біло-синіх" голами відзначилися Ярмоленко та Герреро. У Шахтаря забитий м'яч на рахунку 18-річного форварда Мейрелліша.
В рамках чемпіонату України принципові суперники зустрічалися 74 рази. В очних протистояннях незначна перевага за "гірниками": 28 перемог проти 25 у Динамо. Ще 21 матч не визначив переможця. Різниця забитих та пропущених м'ячів теж краща у Шахтаря – 91:87 (дані Transfermarkt).
У попередньому турі УПЛ Шахтар та Динамо синхронно перемогли своїх суперників з рахунком 4:0. "Гірники" здолали Кудрівку, а "біло-сині" розгромили Кривбас.
Які кадрові проблеми мають команди перед Класичним?
У всеукраїнському дербі Шахтарю не допоможуть травмовані нападники Лассіна Траоре та Аліссон. Також у лазареті перебувають Дмитро Криськів та Данило Удод.
У команді Олександра Шовковського теж відчутні втрати. Через ушкодження не зіграють у Класичному півзахисник Микола Шапаренко та захисники Владислав Дубінчак і Крістіан Біловар.
Де дивитися матч Шахтар – Динамо?
Поєдинок між Шахтарем та Динамо транслюватимуть на каналі УПЛ ТБ, який доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (MEGOGO, "Київстар ТБ", Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо).
24 Канал проведе текстову онлайн-трансляцію, де можна буде дізнатися про найцікавіші моменти зустрічі та побачити забиті голи.