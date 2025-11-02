Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція українського "Класичного" в УПЛ

Донецький Шахтар 2 листопада вдруге поспіль зустрічається із київським Динамо у поточному сезоні-2025/2026. Стежити за українським "Класичним" можна безпосередньо на сайті 24 Каналу.

Поєдинок 11-го туру Української Прем'єр-ліги Шахтар – Динамо відбудеться на "Арені Львів" у Львові. Матч розпочнеться о 18:00, повідомляє 24 Канал.

До теми Донецьк жадає реваншу: хто фаворит у матчі Шахтар – Динамо в УПЛ

Як Шахтар збирається взяти реванш у Динамо за кубкову поразку?

На цьому тижні гранди українського футболу зустрічалися в рамках 1/8 фіналу Кубка України. Вольову перемогу (2:1) над "гірниками" здобули підопічні Олександра Шовковського. За "біло-синіх" голами відзначилися Ярмоленко та Герреро. У Шахтаря забитий м'яч на рахунку 18-річного форварда Мейрелліша.

В рамках чемпіонату України принципові суперники зустрічалися 74 рази. В очних протистояннях незначна перевага за "гірниками": 28 перемог проти 25 у Динамо. Ще 21 матч не визначив переможця. Різниця забитих та пропущених м'ячів теж краща у Шахтаря – 91:87 (дані Transfermarkt).

У попередньому турі УПЛ Шахтар та Динамо синхронно перемогли своїх суперників з рахунком 4:0. "Гірники" здолали Кудрівку, а "біло-сині" розгромили Кривбас.

Які кадрові проблеми мають команди перед Класичним?

У всеукраїнському дербі Шахтарю не допоможуть травмовані нападники Лассіна Траоре та Аліссон. Також у лазареті перебувають Дмитро Криськів та Данило Удод.

У команді Олександра Шовковського теж відчутні втрати. Через ушкодження не зіграють у Класичному півзахисник Микола Шапаренко та захисники Владислав Дубінчак і Крістіан Біловар.

Де дивитися матч Шахтар – Динамо?

Поєдинок між Шахтарем та Динамо транслюватимуть на каналі УПЛ ТБ, який доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (MEGOGO, "Київстар ТБ", Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо).

24 Канал проведе текстову онлайн-трансляцію, де можна буде дізнатися про найцікавіші моменти зустрічі та побачити забиті голи.

Онлайн-трансляція матчу ШАХТАР – ДИНАМО