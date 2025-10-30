Це буде вже друга зустріч команд поточного тижня. У середу, 29 жовтня, команди відіграли між собою в рамках 1/8 фіналу Кубка України, повідомляє 24 Канал.

До теми

Чи виграє Туран перше дербі?

Шахтар відкрив рахунок на старті другого тайму, але після цього Динамо оформило камбек та здобуло перемогу (2:1). Перше дербі для Арди Турана вийшло невдалим.

А ось Олександр Шовковський здобув дебютну перемогу в Класичному. Тепер же турецький наставник має змогу взяти реванш у киян, але вже в рамках чемпіонату України.

Після 10-ти турів саме Шахтар лідирує в турнірній таблиці, хоч команда і чотири рази втратила очки. "Гірники" підходять до дербі з гандикапом в один бал.

Прогноз Favbet

Попри поразку в Кубку, у звітному матчі грандів фаворитом вважається все одно Шахтар. Перемога команди Арди Турана оцінюється у 1,94, тоді як Динамо – аж у 3,70.

На нічию Favbet виставив коефіцієнт 3,76. При цьому експерти очікують на результативний матч у Львові. Принаймні, три голи фанати мають побачити.

Коефіцієнт на "тотал більше 2,5" становить 1,77, тоді як на ТМ2,5 – 2,04. Ймовірність того, що відзначаться обидві команди, становить 1,68. А в останніх чотирьох дербі як раз кожна з команд забивала бодай по одному голу.

Нагадаємо, що матч Шахтар – Динамо розпочнеться 2 листопада о 18:00 за київським часом. Нагадаємо, що Динамо не вигравало у Шахтаря в УПЛ з квітня 2021 року.

Читайте також

Загалом в рамках чемпіонату України команди відіграли вже аж 74 очні зустрічі. Невеличка перевага на боці донецького клубу – 28 перемог проти 25-ти у киян при 21-й нічиїй.