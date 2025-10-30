Переможцем із цієї зустрічі вийшло Динамо, яке здобуло вольову перемогу з рахунком 2:1. Цей результат неабияк засмутив наставника "гірників" Арду Турана, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Шахтаря.

До теми Динамо завдяки вольовому камбеку вибило Шахтар із 1/8 фіналу Кубка України

Що сказав Туран після вильоту?

Турецький наставник не став шукати виправдання у діях суддів чи нечесній грі Динамо. Туран розпочав післяматчеву прес-конференційю з привітань в бік киян.

Перш за все, вітаю Динамо із перемогою в цьому напруженому протистоянні. Сподіваюся, що вже в найближчому майбутньому ми зможемо знову повернутися до подібних матчів у класичному дербі з 40 тисячами чи навіть більше вболівальників на українських стадіонах,

– розпочав тренер Шахтаря.

"Також хотів би наголосити на арбітражу. Сьогодні він був справді на високому рівні, ми повинні хвалити суддів. Що стосується гри, то вважаю, що перші 15 хвилин у нашому виконанні були неймовірними. Я повністю задоволений тим, як гравці виконували установки. Можливо, вони могли обрати на ці 15 хвилин кращі бутси й правильніше реалізувати ті моменти, які в нас виникали. Потім ми втратили якусь нашу здорову стриманість і під тиском атак суперника в другому таймі трохи загубили концентрацію", – продовжив Арда.

Я надзвичайно засмучений, проте ми маємо рухатися далі. Щодо останніх 15 хвилин матчу, то в мене буде серйозна розмова зі своєю командою тет-а-тет у непростому форматі. Я програв багато матчів у своїй карʼєрі, однак ніколи не можна програвати, відступаючи назад,

– заявив Туран.

Окрім цього, в інтерв'ю FootballHub наставника "гірників" спитали про невдалі заміни з його боку. Журналіст зазначив, що Динамо краще посилило гру з лави ніж Шахтар. На це Туран відповів компліментом у бік Олександра Шовковського.

Це тому, що в Динамо кращий головний тренер. Він зумів краще повпливати на перебіг подій у матч. Це позначається, коли ви граєте проти такого суперника, як Динамо, особливо на їхньому полі. Вони відчувають підтримку рідних трибун і створюють тиск. На жаль, ми сьогодні до кінця не зуміли з цим тиском впоратися,

– резюмував коуч "гірників".

Нагадаємо, що для Арди Турана звітний матч проти Динамо був першим Класичним дербі в Україні. Турок очолив Шахтар влітку цього року, замінивши на посту Маріно Пушича.

