Шахтер может лишиться одного из лидеров в середине сезона Лиги чемпионов
ПСЖ активно ищет варианты пополнения состава после нескольких серьезных травм ведущих игроков. Одним из кандидатов на трансфер является футболист Шахтера Алиссон Сантана.
Бразильский вингер заинтересовал парижан после травм Хвичи Кварацхелии и Дезире Дуэ, которые повредили крестообразные связки колена. Об интересе на трансферном рынке сообщает аккаунт Экрема Конура в соцсети Х.
Почему ПСЖ обратил внимание на футболиста УПЛ
По информации источника, действующие чемпионы Франции в течение последних недель собирали информацию о нескольких бразильских игроках в поисках усиления атаки.
Конур отмечает, что руководство Челси отказалось от сделки по Эштевау, а Райан из Борнмута также получил травму, поэтому, скорее всего, тоже пропустит середину сезона.
Вингер Шахтера Алиссон Сантана стал более достижимой целью. 21-летний бразилец хорошо проявил себя в Украине и привлек внимание скаутов ПСЖ,
– говорится в сообщении.
Отметим, что в настоящее время игра вингера донецкого клуба часто вызывает одобрительные отзывы футбольных экспертов. В интервью 24 Каналу перспективы футболиста отмечал бывший вратарь Шахтера Юрий Вирт.
Как трансфер Алиссона может повлиять на Шахтер
Правый вингер провел в текущем сезоне 16 матчей во всех клубных турнирах. В его активе на данный момент 6 голов и 5 результативных передач.
Во время ноябрьской международной паузы 21-летний игрок дебютировал за взрослую сборную Бразилии. Отметим, что потенциальный трансфер может при определенных обстоятельствах лишить Шахтер важного игрока во время заключительных туров основного этапа Лиги чемпионов. Матчи против Лейпцига и Реала состоятся уже во время зимнего трансферного окна.
Напомним, что группа футболистов украинского клуба задержалась на пункте пропуска из-за дополнительных проверок со стороны польских пограничников.
Это произошло во время поездки в Лондон, где 25 ноября в 22:00 по киевскому времени состоится матч Лиги чемпионов против Фенербахче.