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Бразильский вингер заинтересовал парижан после травм Хвичи Кварацхелии и Дезире Дуэ, которые повредили крестообразные связки колена. Об интересе на трансферном рынке сообщает аккаунт Экрема Конура в соцсети Х.

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Почему ПСЖ обратил внимание на футболиста УПЛ

По информации источника, действующие чемпионы Франции в течение последних недель собирали информацию о нескольких бразильских игроках в поисках усиления атаки.

Конур отмечает, что руководство Челси отказалось от сделки по Эштевау, а Райан из Борнмута также получил травму, поэтому, скорее всего, тоже пропустит середину сезона.

Вингер Шахтера Алиссон Сантана стал более достижимой целью. 21-летний бразилец хорошо проявил себя в Украине и привлек внимание скаутов ПСЖ– говорится в сообщении.

Отметим, что в настоящее время игра вингера донецкого клуба часто вызывает одобрительные отзывы футбольных экспертов. В интервью 24 Каналу перспективы футболиста отмечал бывший вратарь Шахтера Юрий Вирт.

Как трансфер Алиссона может повлиять на Шахтер

Правый вингер провел в текущем сезоне 16 матчей во всех клубных турнирах. В его активе на данный момент 6 голов и 5 результативных передач.

Во время ноябрьской международной паузы 21-летний игрок дебютировал за взрослую сборную Бразилии. Отметим, что потенциальный трансфер может при определенных обстоятельствах лишить Шахтер важного игрока во время заключительных туров основного этапа Лиги чемпионов. Матчи против Лейпцига и Реала состоятся уже во время зимнего трансферного окна.

Напомним, что группа футболистов украинского клуба задержалась на пункте пропуска из-за дополнительных проверок со стороны польских пограничников.

Это произошло во время поездки в Лондон, где 25 ноября в 22:00 по киевскому времени состоится матч Лиги чемпионов против Фенербахче.