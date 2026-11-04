Это очень важно, – бывший игрок сборной Украины назвал лучших украинских футболистов "Шахтера"
"Шахтер" сыграл матч четвертого тура Лиги чемпионов. В матче против "Спортинга" украинские футболисты продемонстрировали уверенную игру.
Бывший футболист сборной Украины Сергей Дирявка прокомментировал игру "горняков" в Лиге чемпионов. В интервью для 24 Канала эксперт отметил трех игроков сборной.
Кто из украинцев повлиял на игру против Спортинга
По словам бывшего футболиста национальной сборной и ряда клубов УПЛ, латиноамериканские футболисты обеих команд демонстрировали хороший контроль мяча.
Влияние на игру Шахтера оказали также и украинцы. Егор Назарина, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь контролировали ход матча. Они прогрессируют на уровне Лиги чемпионов. Это очень важно для сборной Украины,
– сказал Сергей Дирявка.
Отметим, что после проигранного матча (0:1) выступил также и главный тренер украинского клуба Арда Туран. Специалист говорил о судействе.
Когда следующий матч Шахтера в Лиге чемпионов
Шахтер сейчас находится на полпути в групповом этапе: впереди у команды Турана еще 4 матча в рамках Лиги чемпионов.
В частности, следующая игра состоится после международной паузы. Так, 25 ноября Шахтер в Лондоне встретится с турецким Фенербахче. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.
Также до завершения группового этапа соперниками "горняков" станут словацкий Слован, немецкий Лейпциг и испанский Реал.