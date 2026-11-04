Это очень важно, – бывший игрок сборной Украины назвал лучших украинских футболистов "Шахтера"

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Бывший футболист сборной Украины Сергей Дирявка прокомментировал игру "горняков" в Лиге чемпионов. В интервью для 24 Канала эксперт отметил трех игроков сборной.

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Кто из украинцев повлиял на игру против Спортинга

По словам бывшего футболиста национальной сборной и ряда клубов УПЛ, латиноамериканские футболисты обеих команд демонстрировали хороший контроль мяча.

Влияние на игру Шахтера оказали также и украинцы. Егор Назарина, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь контролировали ход матча. Они прогрессируют на уровне Лиги чемпионов. Это очень важно для сборной Украины– сказал Сергей Дирявка.

Отметим, что после проигранного матча (0:1) выступил также и главный тренер украинского клуба Арда Туран. Специалист говорил о судействе.

Когда следующий матч Шахтера в Лиге чемпионов

Шахтер сейчас находится на полпути в групповом этапе: впереди у команды Турана еще 4 матча в рамках Лиги чемпионов.

В частности, следующая игра состоится после международной паузы. Так, 25 ноября Шахтер в Лондоне встретится с турецким Фенербахче. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Также до завершения группового этапа соперниками "горняков" станут словацкий Слован, немецкий Лейпциг и испанский Реал.