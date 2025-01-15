Бразильская самба "горняков": Шахтер разгромил команду своего бывшего тренера

Донецкий Шахтер одержал две победы за один день. Во втором спарринге "горнякам" противостоял болгарский Лудогорец, который тренирует Игор Йовичевич.

Шахтер – Лудогорец 4:0

Голы: Марлон, 17, Кевин, 27, Эгиналду, 64, Педриньо, 88

Поединок против Лудогорца стал последней репетицией "горняков" накануне матчей Лиги чемпионов. Против команды экс-тренера Шахтера Марино Пушич выставил приближенный к оптимальному состав, пишет 24 Канал.

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Шахтер уничтожил команду Йовичевича

Чемпион Украины без особых проблем разобрался с участником Лиги Европы. Поединок стал бенефисом бразильских легионеров Шахтера.

Начал разгром болгарской команды Марлон Гомес, который замкнул подачу с углового. Впоследствии Кевин удвоил преимущество донетчан.

Видео гола Марлона Гомеса

Видео гола Кевина

Во втором тайме Эгиналду и Педриньо установили окончательный счет во встрече – 4:0.

Видео гола Эгиналду

Видео гола Педриньо

Напомним, что во время учебно тренировочного сбора Шахтер сыграл три спарринга: сыграл вничью с Динамо Загреб (2:2) и обыграл болгарские команды ЦСКА София (1:0) и Лудогорец (4:0).

Уже на следующей неделе команда Марино Пушича сыграет первый официальный матч в 2025 году. В предпоследнем туре Лиги чемпионов "горняки" встретятся с французским Брестом.