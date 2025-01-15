Донецкий Шахтер проводит зимние сборы в Турции. Команда Марино Пушича готовится к двум заключительным матчам Лиги чемпионов 2024-2025, сообщает 24 Канал.

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Резерв тащит

В прошлый четверг "горняки" сыграли вничью с загребским Динамо. Следующим соперником чемпиона УПЛ стал клуб ЦСКА из Софии. Эта команда является рекордсменом Болгарии по чемпионствам (31).

Марино Пушич решил поэкспериментировать с составом, выпустив в основе Фесюна, Грама, Фарину, Дрозда и Глущенко. В итоге Шахтеру удалось вырвать минимальную победу благодаря голу Цуканова после перерыва.

Марьяну Шведу удался эффектный дриблинг, благодаря которому вингер накрутил оппонента и залетел в штрафную площадку. Именно выстрел уроженца Львовщины и замкнул Цуканов.

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Уже сегодня дончане проведут завершающий спарринг январского сбора в Турции. Соперником станет болгарский Лудогорец, которым руководит экс-тренер Шахтера Игор Йовичевич.