В среду, 15 января, состоится товарищеский матч между командами Шахтер и Лудогорец. Поединок в Турции начнется в 16:00 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

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Принципиальный матч для Йовичевича

Болгарский Лудогорец тоже готовится к еврокубковым матчам. "Орлы" выступают в основном этапе Лиги Европы, где набрали три балла в 6 матчах и занимают 32 место в турнирной таблице.

В конце сентября 2024 года Лудогорец возглавил бывший тренер Шахтера Игор Йовичевич. Хорватский специалист успешно работал с "горняками" в сезоне 2022/23, когда привел команду к чемпионству.

Спарринг команд нынешнего и бывшего тренеров Шахтера состоится на южном побережье Средиземного моря в городе Белек.

Шахтер – Лудогорец: онлайн-трансляция матча

Напомним, что в первом матче на сборах в Турции Шахтер сыграл вничью с хорватским Динамо Загреб (2:2). У "горняков" голами отметились Кевин и Степаненко.

А уже 22 января команда Марино Пушича сыграет поединок 7-го тура Лиги чемпионов против французского Бреста. В последнем матче основного этапа дончане встретятся с дортмундской Боруссией (29 января). "Горняки" все еще сохраняют шансы на выход в плей-офф, но для этого нужно побеждать в двух последних поединках.