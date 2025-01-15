У середу, 15 січня, відбудеться товариський матч між командами Шахтар та Лудогорець. Поєдинок у Туреччині розпочнеться о 16:00 за київським часом, пише 24 Канал.

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Принциповий матч для Йовічевіча

Болгарський Лудогорець теж готується до єврокубкових матчів. "Орли" виступають в основному етапі Ліги Європи, де набрали три бали у 6 матчах та посідають 32 місце у турнірній таблиці.

Наприкінці вересня 2024 року Лудогорець очолив колишній тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч. Хорватський фахівець успішно працював з "гірниками" у сезоні 2022/23, коли привів команду до чемпіонства.

Спаринг команд нинішнього та колишнього тренерів Шахтаря відбудеться на південному узбережжі Середземного моря у місті Белек.

Шахтар – Лудогорець: онлайн-трансляція матчу

Нагадаємо, що у першому матчі на зборах у Туреччині Шахтар зіграв внічию з хорватським Динамо Загреб (2:2). У "гірників" голами відзначилися Кевін та Степаненко.

А вже 22 січня команда Маріно Пушича зіграє поєдинок 7-го туру Ліги чемпіонів проти французького Бреста. В останньому матчі основного етапу донеччани зустрінуться з дортмундською Боруссією (29 січня). "Гірники" все ще зберігають шанси на вихід у плей-оф, але для цього потрібно перемагати у двох останніх поєдинках.