Шахтар – Динамо Загреб 2:2

Голи: Кевін, 33, Степаненко, 84 – Стойкович, 14, Ходжа, 95

Шахтар та Динамо Загреб провели поєдинок у турецькому Белеку, тримаючи в голові підготовку до Ліги чемпіонів. Обидві команди заочно конкурують за вихід до плей-оф турніру, пише 24 Канал.

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Результативний початок зборів

Стартовий склад Шахтаря був наближеним до бойового. Проте саме "гірники" першими пропустили гол після удару Стойковича.

На 33-й хвилині Шахтар зрівняв рахунок. Бразилець Кевін елегантно відправив м'яч у дальній кут воріт.

Відео голу Кевіна

"Гірники" вийшли вперед на 84-й хвилині. Точним ударом відзначився ветеран команди Тарас Степаненко. Та все ж втримати переможний рахунок підопічні Пушича не зуміли. Форвард загребського Динамо Арбер Ходжа поставив крапку у поєдинку – 2:2.

Зазначимо, що за матчем з трибун спостерігав колишній тренер Шахтаря та Динамо Мірча Луческу. Також за грою спостерігали нинішні тренери "біло-синіх" – Олександр Шовковський та Олег Гусєв.

Наступні два поєдинки "гірники" зіграють в один день – 15 січня. Шахтар зустрінеться з болгарськими командами Лудогорець та ЦСКА Софія.