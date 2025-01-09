Шахтер – Динамо Загреб 2:2

Голы: Кевин, 33, Степаненко, 84 – Стойкович, 14, Ходжа, 95

Шахтер и Динамо Загреб провели поединок в турецком Белеке, держа в голове подготовку к Лиге чемпионов. Обе команды заочно конкурируют за выход в плей-офф турнира, пишет 24 Канал.

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Результативное начало сборов

Стартовый состав Шахтера был приближенным к боевому. Однако именно "горняки" первыми пропустили гол после удара Стойковича.

На 33-й минуте Шахтер сравнял счет. Бразилец Кевин элегантно отправил мяч в дальний угол ворот.

Видео гола Кевина

"Горняки" вышли вперед на 84-й минуте. Точным ударом отметился ветеран команды Тарас Степаненко. И все же удержать победный счет подопечные Пушича не сумели. Форвард загребского Динамо Арбер Ходжа поставил точку в поединке – 2:2.

Видео матча Шахтер – Динамо З

Отметим, что за матчем с трибун наблюдал бывший тренер Шахтера и Динамо Мирча Луческу. Также за игрой наблюдали нынешние тренеры "бело-синих" – Александр Шовковский и Олег Гусев.

Следующие два поединка "горняки" сыграют в один день – 15 января. Шахтер встретится с болгарскими командами Лудогорец и ЦСКА София.