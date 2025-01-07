За інформацією "ТаТоТаке", донецький Шахтар пропонував 27-річного правого вінгера львівським Карпатам. Адже раніше літали чутки, що "леви" та їх керманич Владислав Лупашко зацікавлені у кандидатурі Мар'яна Шведа, пише 24 Канал.

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Не захотіли повертати клубного вихованця

Однак ведучий програми Михайло Співаковський розповів, що львівський клуб відхилив пропозицію "гірників" по трансфері Шведа. Мар'ян не входить у список трансферних цілей Карпат у зимове вікно.

Тому фланговий півзахисник поїхав на тренувальні збори із Шахтарем.

Слід відзначити. У поточному сезоні-2024/2025 Швед взяв участь лише у 4-х матчах "гірників", у яких не запам'ятався результативними діями. Сумарно лише 95 зіграних хвилин. Контракт вінгера із донецьким клубом розрахований до кінця червня 2027-го року, а Transfermarkt оцінює вартість гравця в один мільйон євро.

Нагадаємо, що Швед – вихованець львівських Карпат, який провів у футболці "зелено-білих" 55 матчів, у яких відзначився 23 голами та 7 асистами.

Наразі уся концентрація та підготовка донеччан спрямована на два заключні матчі Ліги чемпіонів – 22 січня проти Бреста та 29 січня проти дортмундської Боруссії. Перед останніми двома турами "гірники" не втратили усі шансів у боротьбі за вихід у плей-оф ЛЧ. Команда Пушича із 4 балами йде 27-ю, відстаючи від зони плей-оф на 4 очки.

У рамках підготовки підопічні Маріно Пушича зіграють контрольні спаринги проти загребського Динамо (9 січня), софіївського ЦСКА (15 січня) та болгарського Лудогорця (15 січня).