Шахтер начал поиски кандидатов на замену Пушичу

Донецкий Шахтер начал поиски кандидатов на замену Марино Пушичу. Сейчас нарабатывается список специалистов.

Ранее уже появлялась информация о том, что Шахтер рассматривает вариант с увольнением Марино Пушича. Теперь "горняки" серьезно решили заняться вопросом замены тренера, пишет 24 канал со ссылкой на ТаТоТаке.

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Шахтер хочет заменить Пушича

По информации журналиста Михаила Смолового, тренер не будет уволен в ближайшее время, однако руководство команды хочет определить возможные варианты его замены.

Шахтер начал обращаться к аутсорсингу по поиску специалиста, что для меня стало невероятным шоком. Я всегда думал, что Шахтер – команда системная и у них есть наработки других кандидатов,

– сказал Смоловый.

Журналист считал, что, назначая Пушича, уже есть список тех людей, которые могут быть следующими. Оказывается, такого списка не было и сейчас он только нарабатывается.

Шахтер уже ищет возможную замену среди иностранных специалистов.

Отметим, что Марино Пушич возглавил "горняков" в 2023 году. При его руководстве команда становилась чемпионом Украины и была обладателем Кубка Украины.