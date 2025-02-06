Раніше вже з'являлася інформація про те, що Шахтар розглядає варіант зі звільненням Маріно Пушича. Відтепер "гірники" серйозно вирішили зайнятися питанням заміни тренера, пише 24 канал з посиланням на ТаТоТаке.

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Шахтар хоче замінити Пушича

За інформацією журналіста Михайла Смолового, тренер не буде звільнений найближчим часом, однак керівництво команди хоче визначити можливі варіанти його заміни.

Шахтар почав звертатися до аутсорсингу щодо пошуку фахівця, що для мене стало неймовірним шоком. Я завжди думав, що Шахтар – команда системна і у них є напрацювання інших кандидатів,

– сказав Смоловий.

Журналіст вважав, що, призначаючи Пушича, вже є список тих людей, які можуть бути наступними. Виявляється, такого списку не було і зараз він тільки напрацьовується.

Шахтар вже шукає можливу заміну серед іноземних фахівців.

Відзначимо, що Маріно Пушич очолив "гірників" у 2023 році. За його керівництва команда ставала чемпіоном України та була володарем Кубка України.