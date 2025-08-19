В четверг, 21 августа, состоятся поединки четвертого квалификационного раунда Лиги конференций-2025/2026. В одном из них донецкий Шахтер будет встречаться со швейцарским Серветтом.

Игра состоится в Кракове на Городском стадионе имени Генрика Реймана. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени, информирует 24 Канал.

Читайте также Вингер Металлиста 1925 установил абсолютный бомбардирский рекорд УПЛ: историческое видео

Кто будет транслировать матч Шахтер – Серветт?

Для "горняков" это уже будет четвертый соперник в квалификации еврокубков. Они начинали свой путь в Лиге Европы, где уверенно прошли финский Ильвес и турецкий Бешикташ, однако в третьем раунде дончане не смогли переиграть Панатинаикос.

Швейцарцы также на этом этапе опустились из Лиги Европы. Они уступили Утрехту, а до того вылетели из Лиги чемпионов от Виктории Плзень.

В Украине поединок Шахтер – Серветт будут транслировать в прямой трансляции на ресурсах UPL.TV. Он доступен, как у кабельных операторов, так и на OTT-платформах (Megogo, Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, Sweet TV и т.д).

Отметим, что ранее команды один раз встречались между собой. В 2012 году "горняки" в товарищеском матче одержали разгромную победу со счетом 4:0.

Важно. Победитель этого противостояния выйдет в основной этап Лиги конференций. Уступившая же команда – останется без еврокубковой осени. Ответный матч между ними состоится 28 августа.

Напомним, что уже совсем скоро Шахтер может продать одного из своих лидеров. Он близок к переходу в клуб АПЛ за солидные деньги.