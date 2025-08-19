Гости одержали разгромную победу со счетом 4:1. В этом поединке произошло историческое событие, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу УПЛ.

Какое достижение покорилось Гаджиеву?

Вингер харьковского клуба Рамик Гаджиев стал абсолютным рекордсменом элитного украинского дивизиона. Он записал в свой актив самый быстрый дубль среди игроков, которые выходили на замену.

20-летний футболист появился на поле на 88-й минуте, а уже на 90-й и 93-й отметился голами. Благодаря этому он превзошел предыдущее достижение, которое держалось с 2006 года.

Тогда Константин Балабанов в составе Днепра оформил победный дубль в матче с киевским Динамо, который завершился со счетом 2:0. Он забил два мяча за шесть минут после выхода на замену.

Самые быстрые дубли после выхода на замену в УПЛ

1. Рамик Гаджиев – 5 минут

2. Константин Балабанов – 6

3. Геннадий Орбу – 9

4. Владимир Фурсов – 10

5-7. Владимир Маковский – 11

5-7. Диого Ринкон – 11

5-7. Максим Прядун – 11

8-10. Гоча Тибилов – 12

8-10. Евгений Шахов – 12

8-10. Эдуарду – 12

Видеообзор матча Александрия – Металлист 1925, в котором Гаджиев стал рекордсменом УПЛ

К слову. В матче Александрия – Металлист 1925 голом также отметился полузащитник сборной Украины Иван Калюжный. Он не праздновал взятие ворот своей бывшей команды.

Что известно о новом рекордсмене УПЛ?