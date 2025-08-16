Александрия – Металлист 1925 1:4

Голы: Жота, 88' – Калюжный 48', Рашица, 76', Гаджиев, 90', 90+3'

Харьковская команда сенсационно разгромила "горожан" на стадионе "Ника". Иван Калюжный открыл счет в игре против своей бывшей команды, пишет 24 Канал.

Читайте также Салах установил уникальное достижение, переписав историю АПЛ

Калюжный отметился голом

На 58-й минуте после подачи углового Павлюк головой сбросил мяч, а Калюжный из пределов штрафной в касание точно пробил мимо Никиты Шевченко.

Вратарь хозяев не успел спасти команду, а автор гола, из уважения к прошлому клубу, отказался от празднования забитого мяча.

Калюжный перешел в Металлист 1925 из Александрии в начале июля 2025 года. Известно, что у футболиста с бывшим клубом возникали определенно разногласия относительно продления контракта.

Отметим, что в Испании высоко оценили игру Виктора Цыганкова в первом матче нового сезона.