Действующие чемпионы одержали победу со счетом 4:2. Эта встреча стала особенной для лидера "красных" Мохаммеда Салаха, сообщает 24 Канал со ссылкой на Squawka.

Какое достижение покорилось Салаху?

Египетский футболист поставил точку в поединке, отправив мяч в ворота уже в компенсированное время ко второму тайму. Благодаря этому он стал первым игроком в истории АПЛ, который забил десять голов в поединках первого тура.

Что интересно, Салах отмечался результативным действием в каждом матче стартового тура за Ливерпуль. Для него это уже девятый сезон в составе "красных" – в его активе 10 голов и пять ассистов в первых поединках чемпионата.

Салах забил гол в ворота Борнмута: смотрите видео

К слову. Этот гол стал 187-м в Английской Премьер-лиге для египтянина. Он догнал по этому показателю Энди Коула, с которым теперь делит четвертое и пятое места в гонке лучших бомбардиров турнира.

Напомним, что накануне Мохаммед Салах раскритиковал УЕФА из-за смерти футболиста Сулеймана Аль-Обейда, который погиб во время атаки Израиля на Сектор Газы. Его возмутила реакция организации на это событие.