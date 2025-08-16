Олександрія – Металіст 1925 1:4

Голи: Жота, 88' – Калюжний 48', Рашиця, 76', Гаджиєв, 90', 90+3'

Харківська команда сенсаційно розгромила "містян" на стадіоні "Ніка". Іван Калюжний відкрив рахунок у грі проти своєї колишньої команди, пише 24 Канал.

Калюжний відзначився голом

На 58-й хвилині після подачі кутового Павлюк головою скинув м’яч, а Калюжний з меж штрафного майданчика в дотик точно пробив повз Микиту Шевченка.

Воротар господарів не встиг врятувати команду, а автор гола, з поваги до минулого клубу, відмовився від святкування забитого м'яча.

Калюжний перейшов у Металіст 1925 з Олександрії на початку липня 2025 року. Відомо, що у футболіста з колишнім клубом виникали певно суперечності щодо продовження контракту.

