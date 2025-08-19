Гості здобули розгромну перемогу з рахунком 4:1. У цьому поєдинку сталася історична подія, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу УПЛ.

Яке досягнення підкорилося Гаджиєву?

Вінгер харківського клубу Рамік Гаджиєв став абсолютним рекордсменом елітного українського дивізіону. Він записав у свій актив найшвидший дубль серед гравців, які виходили на заміну.

20-річний футболіст з'явився на полі на 88-й хвилині, а вже на 90-й і 93-й відзначився голами. Завдяки цьому він перевершив попереднє досягнення, яке трималося з 2006 року.

Тоді Костянтин Балабанов у складі Дніпра оформив переможний дубль у матчі з київським Динамо, який завершився з рахунком 2:0. Він забив два м'ячі за шість хвилин після виходу на заміну.

Найшвидші дублі після виходу на заміну в УПЛ

  • 1. Рамік Гаджиєв – 5 хвилин
  • 2. Костянтин Балабанов – 6
  • 3. Геннадій Орбу – 9
  • 4. Володимир Фурсов – 10
  • 5-7. Володимир Маковський – 11
  • 5-7. Діого Рінкон – 11
  • 5-7. Максим Прядун – 11
  • 8-10. Гоча Тибилов – 12
  • 8-10. Євген Шахов – 12
  • 8-10. Едуарду – 12

Відеоогляд матчу Олександрія – Металіст 1925, у якому Гаджиєв став рекордсменом УПЛ

До слова. У матчі Олександрія – Металіст 1925 голом також відзначився півзахисник збірної України Іван Калюжний. Він не святкував взяття воріт своєї колишньої команди.

Що відомо про нового рекордсмена УПЛ?

  • Рамік Гаджиєв народився в Баку, але в дитинстві разом із сім'єю переїхав до Харкова, де й розпочав свій футбольний шлях.
  • Дебютував у дорослому футболі у вересні 2023 року у складі Дніпра-1, вийшовши на заміну проти Зорі
  • Гравцем Металіста 1925 став у жовтні 2024 року, до поєдинку з Олександрією не відзначався голами за харків'ян
  • Рамік Гаджиєв є бронзовим призером юнацького Євро-2024 у складі збірної України U-19.