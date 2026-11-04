"Вам должно быть стыдно": Туран выразил протест после матча со Спортингом

В Лиге чемпионов донецкий Шахтер потерпел минимальное поражение от португальского Спортинга. После матча главный тренер "горняков" Арда Туран выразил недовольство работой судейской бригады.

Претензии турецкого тренера касались эпизода с неназначенным пенальти во втором тайме. По мнению Турана, Шахтер должен был получить возможность забить с пенальти, пишет 24 Канал.

Был ли пенальти в пользу Шахтера

На 73-й минуте Винисиус Тобиас на углу штрафной площади упал после подката Эдуарду Куарежмы. Игроки "Шахтера" активно сигнализировали главному арбитру Ивану Кружляку из Словакии о том, что это фол, который влечет за собой назначение пенальти.

Однако рефери оценил момент как игровой, а в VAR-комнате согласились с его решением, не предложив видеопросмотр.

Отсутствие хотя бы малейшего сомнения со стороны судей сильно возмутило Арду Турана. Главный тренер чемпионов Украины не сдерживал эмоций в адрес "людей в черном".

Судьи искали любые оправдания, чтобы не назначать пенальти. Вам должно быть стыдно!

– воскликнул турецкий специалист в послематчевом интервью.

Позже Туран также раскритиковал стиль работы итальянских арбитров – именно из этой страны были все трое ассистентов, работавших на ВАР. Наставник иронично отметил, что "они думают, что знают все".

Как Шахтер сыграл со Спортингом

На момент неназначенного пенальти "Шахтер" уже уступал в счете из-за гола Иссы Думбия на 59-й минуте.

Этот результативный удар оказался единственным в матче и стоил "горнякам" трех очков. После четырех туров у "Шахтера" четыре очка в активе. Дончане потерпели два минимальных поражения подряд.