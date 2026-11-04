"Вам має бути соромно": Туран виступив з протестом після матчу зі Спортінгом

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Претензії турецького коуча стосувалися епізоду з непризначеним пенальті у другому таймі. На думку Турана, Шахтар мав отримати нагоду відзначитися з позначки, пише 24 Канал.

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Чи був пенальті на користь Шахтаря

На 73-й хвилині Вінісіус Тобіас на куті штрафного майданчика впав після підкату Едуарду Куарежми. Гравці Шахтаря активно сигналізували головному арбітру Івану Кружляку зі Словаччини про те, що це фол, який тягне на призначення пенальті.

Проте рефері оцінив момент як ігровий, а у ВАР-кімнаті погодилися з його рішенням, не запропонувавши відеоперегляд.

Відсутність бодай сумніву з боку суддів неабияк обурила Арду Турана. Головний тренер чемпіонів України не стримував емоцій на адресу "людей у чорному".

Судді шукали будь-які виправдання, щоб не призначати пенальті. Вам має бути соромно!– вигукнув турецький спеціаліст під час післяматчевого інтерв'ю.

Пізніше Туран також розкритикував стиль роботи італійських арбітрів – саме з цієї країни були усі троє асистентів, які працювали на ВАР. Наставник іронічно зазначив, що "вони думають, що знають все".

Як Шахтар зіграв зі Спортінгом

На момент непризначеного пенальті Шахтар вже поступався в рахунку через гол Ісси Думбія на 59-й хвилині.

Цей результативний удар виявився єдиним у грі і коштував "гірникам" трьох очок. Після чотирьох турів Шахтар має чотири очки в активі. Донеччани зазнали двох мінімальних поразок поспіль.