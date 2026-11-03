Шахтар програв Спортінгу у Лізі чемпіонів

Шахтар – Спортінг / Фото ФК Шахтар
У четвертому турі основного раунду Ліги чемпіонів донецький Шахтар у Лондоні приймав кризовий португальський Спортінг. Підопічні Арди Турана створили чимало гостроти біля чужих воріт, але так і не спромоглися забити.
За грою з трибун "Стемфорд Брідж" особисто стежив президент Шахтаря Рінат Ахметов. А неподалік від власника свого колишнього клубу сів футболіст збірної України Михайло Мудрик, пише 24 Канал.
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Шахтар – Спортінг 0:1
Гол: Думбія, 59
У першому таймі команди продемонстрували загалом рівний футбол, а якщо комусь і можна було віддати перевагу, то це були саме "гірники". Вони створили кілька непоганих нагод біля воріт португальців, а момент Кауана Еліаса ще довго непокоїтиме бразильця: пробивати було дуже незручно, але 9-ий номер донеччан перебував без опіки і був дуже близько до воріт – от тільки м'яч надіслав на трибуни.
Тим прикріше, що після перерви Ісса Думбія завершив по-знущальницьки просту комбінацію лісабонців біля воріт Дмитра Різника. 0:1 на 59-ій хвилині.
Гол Думбія. Шахтар – Спортінг 0:1. Дивіться відео від MEGOGO:
Шахтар претендував на пенальті після падіння Вінісіуса на куті штрафного, але арбітр Іван Кружляк не побачив порушення. В динаміці епізоду Еліас знову запустив м'яч вище впритул.
Один з найкращих шансів мав Аліссон, який вирішив бити замість навісу зі штрафного. Голкіпер Спортінга цей план, на жаль, розгадав. А потім 30-ий номер "гірників" ще й влучив у стійку – повний нефарт.
Поразка погіршує шанси команди Арди Турана на потрапляння до зони плей-оф. Але рано посипати голову попелом: попереду ще аж чотири матчі.
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