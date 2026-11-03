Шахтер проиграл Спортингу в Лиге чемпионов

Adv

За ходом матча с трибун "Стэмфорд Бридж" лично наблюдал президент "Шахтера" Ринат Ахметов. А неподалеку от владельца своего бывшего клуба сел футболист сборной Украины Михаил Мудрик, пишет 24 Канал.

популярные видео

Шахтер – Спортинг 0:1

Гол: Думбия, 59

В первом тайме команды продемонстрировали в целом равный футбол, а если кому-то и можно было отдать предпочтение, то это были именно "горняки". Они создали несколько неплохих моментов у ворот португальцев, а эпизод с Кауаном Элиасом еще долго будет беспокоить бразильца: пробивать было очень неудобно, но 9-й номер дончан находился без опеки и был очень близко к воротам – вот только мяч отправил на трибуны.

Тем досажнее, что после перерыва Исса Думбия завершил по-издевательски простую комбинацию лиссабонцев у ворот Дмитрия Ризника. 0:1 на 59-й минуте.

Гол Думбия. Шахтер – Спортинг 0:1. Смотрите видео от MEGOGO:

"Шахтер" претендовал на пенальти после падения Винисиуса на углу штрафной, но арбитр Иван Кружляк не увидел нарушения. В динамике эпизода Элиас снова запустил мяч выше вплотную.

Один из лучших моментов был у Алиссона, который решил пробить вместо навеса со штрафного. Вратарь "Спортинга", к сожалению, разгадал этот план. А затем 30-й номер "горняков" еще и попал в штангу – полный нефарт.

Поражение ухудшает шансы команды Арды Турана на попадание в зону плей-офф. Но рано посыпать голову пеплом: впереди еще целых четыре матча.