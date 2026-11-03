Такие вопросы не могут стоять, – Вирт прокомментировал вызов игроков Шахтера в сборную Бразилии

Игроки Шахтера Марлон Гомес и Алиссон впервые получили вызовы в сборную Бразилии. Оба могут сегодня выйти на поле против Спортинга в Лиге чемпионов.

О том, как на футболистах скажется вызов в сборную Бразилии, в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал бывший вратарь Шахтера, а ныне главный тренер команды Пробой Юрий Вирт. В частности, он рассказал, чего Арда Туран не допустит у своих подопечных на этом фоне.

Как на бразильцах скажется вызов в сборную

Вирт отметил, что факт вызова в сборную Бразилии Марлона Гомеса и Алиссона порадовал абсолютно всех в клубе Шахтер. Уже давно игроки "горняков" не вызывались в состав пятикратных чемпионов мира.

Я думаю, что, учитывая это, можно говорить, что Шахтер выбрал правильное направление. Они проводят грамотную селекцию, плюс не стоит забывать и о прогрессе самих футболистов,

– отметил тренер.

Он добавил, что, очевидно, Карло Анчелотти видел игры "горняков" в Лиге чемпионов. Он увидел, что игра идет хорошо, поэтому и вызвал футболистов в сборную. Это только придаст сил и положительных эмоций игрокам. Причем не только Алиссону и Марлону Гомесу, но и другим бразильским футболистам.

Они видят, что за Шахтером следят. А значит, из украинской команды можно попасть в сборную Бразилии,

– подчеркнул Вирт.

По его словам, футболисты не будут специально убирать ноги, чтобы не получить травму перед поездкой в сборную. Арда Туран не допустит такого на поле.

Это клуб, а это сборная. В игре, конечно, не дай Бог, что-то может случиться. Однако все футболисты – профессионалы,

– подчеркнул экс-вратарь Шахтера.

Он подытожил, что игроки понимают: сейчас они в Шахтере, а в сборной будут только "завтра". Поэтому вообще такие вопросы даже не могут стоять.

Напомним, что в 4-м туре Лиги чемпионов Шахтер примет Спортинг в Лондоне. Начало встречи в 19:45 по киевскому времени.