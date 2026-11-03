Такі питання не можуть стояти, – Вірт прокоментував виклик гравців Шахтаря в збірну Бразилії

Бразильці Шахтаря отримали виклик у збірну / Фото з інстаграму Шахтаря
Гравці Шахтаря Марлон Гомес й Аліссон отримали дебютні виклики в збірну Бразилії. Обидва сьогодні можуть зіграти проти Спортінга в Лізі чемпіонів.
Про те, як на футболістах позначиться виклик у збірну Бразилії, в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів колишній голкіпер Шахтаря, а нині головний тренер команди Пробій Юрій Вірт. Зокрема, він сказав, чого Арда Туран не допустить у своїх підопічних на цьому тлі.
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Як на бразильцях позначиться виклик у збірну
Вірт зазначив, що факт виклику в збірну Бразилії Марлона Гомеса й Аліссона порадував абсолютно всіх у клубі Шахтар. Уже давно гравці "гірників" не викликались до складу п'ятиразових чемпіонів світу.
Я думаю, що з огляду на це, можна говорити, що Шахтар обрав правильний напрямок. Вони проводять грамотну селекцію, плюс і про прогрес самих футболістів не варто забувати
Він додав, що, очевидно, Карло Анчелотті бачив ігри "гірників" у Лізі чемпіонів. Він побачив, що є хороша гра, тому й викликав футболістів у збірну. Це тільки додасть сил і позитивних емоцій гравцям. До того ж не лише Аліссону та Марлону Гомесу, а й іншим бразильським футболістам.
Вони бачать, що за Шахтарем слідкуються. А отже, з української команди можна потрапити в збірну Бразилії
За його словами, футболісти не будуть навмисно прибирати ноги, щоб не отримати травму перед поїздкою до збірної. Арда Туран не дозволить такого на полі.
Це клуб, а це збірна. У грі, звісно, не дай Боже, щось може статись. Однак усі футболісти – професіонали
Він підсумував, що гравці розуміють, що зараз вони в Шахтарі, а в збірній будуть лише "завтра". Тому взагалі такі питання навіть не можуть стояти.
Нагадаємо, що в 4 турі Ліги чемпіонів Шахтар прийме Спортінг у Лондоні. Початок зустрічі о 19:45 за київським часом.
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