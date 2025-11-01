Судьбу матча юношеских команд Шахтера и Динамо решил невероятный гол из-за ветра: эффектное видео

В пятницу, 31 октября, состоялись матчи 11 тура юношеской лиги Украины по футболу. В одном из них Шахтер дома принимал Динамо.

Команды подходили к очному противостоянию в статусе лидеров чемпионата. Они до 89-й минуты играли вничью, а судьбу поединка решил курьезный и одновременно очень красивый гол, информирует 24 Канал.

Читайте также Реакция семьи на гол Ярмоленка в ворота Шахтера покорила сеть: как отреагировал игрок

Как завершился матч юношеских команд Шахтера и Динамо?

Сначала киевляне обеспечили себе гандикап в два мяча, благодаря дублю Матвея Пономаренка. Однако во втором тайме донетчане отыгрались после голов Дениса Сметаны и Дениса Петрука.

Все шло к ничьей, пока под завершение основного времени взятием ворот не отметился полузащитник Динамо Константин Губенко. Он сделал навес с правого фланга, но мяч от сильного порыва ветра неожиданно изменил траекторию и залетел за шиворот вратарю "горняков".

Этот гол поставил точку во встрече и принес "бело-синим" победу со счетом 3:2. После финального свистка герой матча в комментарии пресс-службе Динамо признался, делал он навес или все же бил по воротам в моменте с голом.

Конечно передача. Просто подавал на дальнюю штангу, но ветер немножко нам помог в этом эпизоде, поэтому так получилось. Я думаю, это мой любимый гол в карьере,

– сказал Губенко.

Гол Губенка в матче Шахтер U-19 – Динамо U-19: смотрите видео

Отметим, что этот поединок также стал особенным для Матвея Пономаренка. Нападающий, оформив дубль, стал лучшим бомбардиром в истории национального юниорского чемпионата.

Он опередил Дмитрия Кремчанина, который забил 45 голов. Форвард киевлян теперь имеет в своем активе 46 забитых мячей, для чего ему понадобилось 77 матчей.

Стать рекордсменом Национальной лиги U-19 Матвею Пономаренку удалось за четыре сезона. В кампании-2022/2023 он на правах аренды выступал за Зарю, а после этого играл уже исключительно в составе юных динамовцев.

Количество голов Пономаренка по сезонам в чемпионате U-19

Сезон 2022/2023 – 6 голов

Сезон 2023/2024 – 24

Сезон 2024/2025 – 12

Сезон 2025/2026 – 4

Справка. Несмотря на поражение, донецкий Шахтер с 27 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Национальной лиги U-19. Киевляне же являются ближайшими преследователями и отстают на два зачетных балла.

Напомним, что уже 2 ноября очное противостояние проведут первые команды Шахтера и Динамо. "Горняки" попытаются взять реванш за поражение в матче 1/8 финала Кубка Украины, который состоялся 29 октября.