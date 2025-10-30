Киевляне одержали волевую победу со счетом 2:1, а первый гол команды забил Андрей Ярмоленко. В своем инстаграме он после поединка опубликовал милое видео, как его жена и сын отреагировали на взятие ворот 36-летнего футболиста, информирует 24 Канал.

Как семья поддерживала Ярмоленка в матче с Шахтером?

На нем видно, как семья дома болела за "бело-синих". После взятия ворот они прыгали по комнате и футболист поблагодарил их за поддержку.

Ради таких эмоций мы и играем. Люблю вас и благодарю за поддержку независимо от результата,

– написал Андрей в сторис.

Как семья Ярмоленка радовалась голу Андрея в ворота Шахтера: смотрите видео

Впоследствии в своих соцсетях Инна Ярмоленко отреагировала на этот пост. Она поздравила своего мужа с важным голом и общим успехом динамовцев.

С победой, команда! Горжусь тобой, любимый,

– написала Инна.

К слову. Андрей женился на Инне в 2011 году. Пара воспитывает вместе троих сыновей: Ивана, Даниила и Максима.

Отметим, что благодаря победе в Кубке Украины киевляне прервали 9-матчевую безвыигрышную серию в противостояниях с Шахтером. По данным Transfermarkt, последний раз "бело-синие" переигрывали "горняков" в апреле 2021 года, после чего было зафиксировано четыре ничьи и пять поражений.

Напомним, что после финального свистка Андрей Ярмоленко прокомментировал выход Динамо в четвертьфинал национального кубка. Он объяснил, благодаря чему команде удалось перевернуть игру, которая совсем не давалась киевлянам в первом тайме.

Что известно о карьере Ярмоленка в Динамо?