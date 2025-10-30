Киевляне одержали волевую победу со счетом 2:1, а первый гол команды забил Андрей Ярмоленко. В своем инстаграме он после поединка опубликовал милое видео, как его жена и сын отреагировали на взятие ворот 36-летнего футболиста, информирует 24 Канал.
Как семья поддерживала Ярмоленка в матче с Шахтером?
На нем видно, как семья дома болела за "бело-синих". После взятия ворот они прыгали по комнате и футболист поблагодарил их за поддержку.
Ради таких эмоций мы и играем. Люблю вас и благодарю за поддержку независимо от результата,
– написал Андрей в сторис.
Как семья Ярмоленка радовалась голу Андрея в ворота Шахтера: смотрите видео
Впоследствии в своих соцсетях Инна Ярмоленко отреагировала на этот пост. Она поздравила своего мужа с важным голом и общим успехом динамовцев.
С победой, команда! Горжусь тобой, любимый,
– написала Инна.
К слову. Андрей женился на Инне в 2011 году. Пара воспитывает вместе троих сыновей: Ивана, Даниила и Максима.
Отметим, что благодаря победе в Кубке Украины киевляне прервали 9-матчевую безвыигрышную серию в противостояниях с Шахтером. По данным Transfermarkt, последний раз "бело-синие" переигрывали "горняков" в апреле 2021 года, после чего было зафиксировано четыре ничьи и пять поражений.
Напомним, что после финального свистка Андрей Ярмоленко прокомментировал выход Динамо в четвертьфинал национального кубка. Он объяснил, благодаря чему команде удалось перевернуть игру, которая совсем не давалась киевлянам в первом тайме.
Что известно о карьере Ярмоленка в Динамо?
Дебютировал за первую команду киевлян в мае 2008 года в матче против Ворсклы и сразу отметился победным голом.
В 2017 году решил попробовать свои силы за рубежом, где выступал за Боруссию Дортмунд, Вест Хэм и Аль-Айн, но в 2023 году вернулся в родной клуб.
После завершения сезона-2025/2026 должен повесить бутсы на гвоздь и стать спортивным директором "бело-синих".
Является третьим лучшим бомбардиром в истории Динамо после Олега Блохина и Сергея Реброва. Всего провел за клуб 407 матчей, в которых забил 159 голов и отдал 96 результативных передач.
В составе киевского клуба добыл девять трофеев, в частности, четыре раза становился чемпионом Украины.