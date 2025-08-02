Шахтер одержал победу в двух матчах против Бешикташа в рамках квалификации Лиги Европы. Кевин показал блестящее выступление в двух матчах.

Шахтер существенно повысил трансферную стоимость своего вингера Кевина. Это произошло после его блестящего выступления в матче против Бешикташа в квалификации Лиги Европы, пишет 24 Канал со ссылкой на Globo Esporte.

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Ценник на Кевина повысили

"Горняки" теперь готовы рассматривать предложения только от 45 миллионов евро. Ранее клуб получил запросы от РБ Лейпциг и Болоньи, однако 30 миллионов евро оказались недостаточными, и переговоры остановились.

Именно его эффектная игра в квалификационном матче Лиги Европы против Бешикташа заставила руководство клуба пересмотреть трансферную политику в отношении футболиста.

Справка. В сезоне-2025/2026 Кевин сыграл 3 матча, в которых пропустил 4 гола и отдал две результативные передачи.

Напомним, что недавно лидером Шахтера Георгием Судаковым интересовалась португальская Бенфика. Однако неизвестно, делал ли клуб официальное предложение.