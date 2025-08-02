Шахтар суттєво підвищив трансферну вартість свого вінгера Кевіна. Це сталося після його блискучого виступу в матчі проти Бешикташа в кваліфікації Ліги Європи, пише 24 Канал з посиланням на Globo Esporte.

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Цінник на Кевіна підвищили

"Гірники" тепер готові розглядати пропозиції лише від 45 мільйонів євро. Раніше клуб отримав запити від РБ Лейпциг та Болоньї, однак 30 мільйонів євро виявились недостатніми, й перемовини зупинились.

Саме його ефектна гра у кваліфікаційному матчі Ліги Європи проти Бешикташа змусила керівництво клубу переглянути трансферну політику щодо футболіста.

Довідка. У сезоні-2025/2026 Кевін зіграв 3 матчі, у яких пропустив 4 голи та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, що нещодавно лідером Шахтаря Георгієм Судаковим цікавилася португальська Бенфіка. Однак невідомо, чи робив клуб офіційну пропозицію.