Шотландия в тревоге: Шахтер крадет мечту Рейнджерс

Из-за низкой позиции в таблице коэффициентов Украина потеряла прямую путевку для победителя УПЛ в основной раунд Лиги чемпионов. Однако для Шахтера в этом сезоне остается вполне реальный шанс обойти длительную и сложную квалификацию.

По правилам УЕФА, место победителя Лиги чемпионов в случае, если он квалифицируется через внутренний чемпионат, достается лучшему по рейтингу чемпиону своей страны. Как пишет Daily Record, борьба сейчас идет между Шахтером и шотландским Рейнджерс.

Что нужно Шахтеру, чтобы выйти в основной раунд Лиги чемпионов?

В личном рейтинге дончане среди клубов, которые не будут иметь прямой путевки в Лигу чемпионов, уступают Олимпиакосу и Рейнджерс.

Но клуб из Пирея на 5 очков отстает от лидеров чемпионата Греции АЕКа, поэтому вряд ли сможет победить в этом году. Проблемы есть и у команды из Глазго, которая сейчас на один зачетный балл позади Гартс – но здесь шансы гораздо выше.

Согласно клубному рейтингу УЕФА, Между Шахтером и Рейнджерс разница в три балла, а шотландцы уже давно завершили еврокубковый путь, провалив Лигу Европы. Поэтому все в руках подопечных Арды Турана: им нужно выиграть УПЛ и, например, выиграть и сыграть вничью с Кристал Пэлас в полуфинале Лиги конференций. Тогда даже результат финала уже не будет играть роли.

Почему Рейнджерс так переживает за место в Лиге чемпионов?