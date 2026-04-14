Президент УПЛ ответил на критику тренера Шахтера относительно сложного календаря

Донецкий Шахтер попал в тяжелый календарь в апреле. Команда Арды Турана до сих пор выступает в Лиге конференций и при этом борется за чемпионство в УПЛ.

Кроме того, еще с марта был перенесен матч Шахтера против Зари в рамках 21-го тура чемпионата. Причиной был сбор национальной команды перед битвой со шведами в плей-офф отбора на ЧМ-2026, сообщает 24 Канал.

По теме Ринат Ахметов впервые за 12 лет посетил игру Шахтера: последний раз он был на футболе еще в Донецке

Чем был недоволен тренер Шахтера?

До сих пор не было обнародовано, в какую дату состоится матч против Зари. Это вызвало возмущение у Арды Турана, который выразил претензии УАФ из-за затягивания времени по определению даты.

Важно понимать те условия, которые сопровождают нас от матча к матчу. УАФ перенесла матч с Зарей и мы до сих пор не проинформированы, на какую именно дату. Мы играем для Украины, представляем ее на международной арене. И я хотел бы немножко пожаловаться. Гам просто не идут на встречу. Более того, усложняют для нас условия нашего труда. УАФ должна способствовать тому, чтобы всем командам было удобно играть, насколько это возможно при текущих обстоятельствах,

– заявил Туран в эфире УПЛ ТБ.

Как в УПЛ отреагировали на слова Турана?

Эти слова турецкий наставник сказал после матча против ЛНЗ, в котором Шахтер потерял очки (2:2). В конце концов президент УПЛ Евгений Дикий в эксклюзивном комментарии 24 Канала ответил тренеру "горняков".

Он отметил, что именно Украинская Премьер-Лига занималась определением даты матча, а не УАФ. Более того, Дирекция УПЛ была на связи с представителями обеих команд при решении вопроса.

Немножко, честно говоря, удивляет, потому что вопросами определения дат проведения и времени начала матчей занимается УПЛ, а именно непосредственно орган оперативного управления Дирекция УПЛ. И в вопросе как раз определения дат и времени проведения матча мы были в постоянной коммуникации с представителями как Шахтера, так и Зари. Поэтому они, в принципе, были полностью осведомлены о возможных вариантах и о дедлайне по определению даты. Возможно, это была какая-то внутренняя дискоммуникация внутри самого клуба, поэтому тренер, возможно, и сделал это заявление,

– заявил президент УПЛ Евгений Дикий.

В конце концов, УПЛ на своем сайте обнародовала дату матча Заря – Шахтер. Встреча состоится 23 апреля, начало – в 18:00 по киевскому времени. Вероятно, игра состоится в Киеве, где луганчане проводят домашние игры в этом году.

Как Шахтер выступает в сезоне 2025 – 2026?