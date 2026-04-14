Крім того, ще з березня був перенесений матч Шахтаря проти Зорі в рамках 21-го туру чемпіонату. Причиною був збір національної команди перед битвою зі шведами у плей-оф відбору на ЧС-2026, повідомляє 24 Канал.

Чим був незадоволений тренер Шахтаря?

Досі не було оприлюднено, в яку дату відбудеться матч проти Зорі. Це викликало обурення у Арди Турана, який висловив претензії УАФ через затягування часу із визначення дати.

Важливо розуміти ті умови, які супроводжують нас від матчу до матчу. УАФ перенесла матч з Зорею і ми досі не проінформовані, на яку саме дату. Ми граємо для України, представляємо її на міжнародній арені. І я хотів би трошки поскаржитися. Гам просто не йдуть на зустріч. Більше того, ускладнюють для нас умови нашої праці. УАФ має сприяти тому, щоб усім командам було зручно грати, наскільки це можливо за поточних обставин,

– заявив Туран в ефірі УПЛ ТБ.

Як в УПЛ відреагували на слова Турана?

Ці слова турецький наставник сказав після матчу проти ЛНЗ, в якому Шахтар втратив очки (2:2). Зрештою президент УПЛ Євген Дикий в ексклюзивному коментарі 24 Каналу відповів тренеру "гірників".

Він зазначив, що саме Українська Прем'єр-Ліга займалась визначенням дати матчу, а не УАФ. Ба більше, Дирекція УПЛ була на зв'язку ыз представниками обох команд при вирішенні питання.

Трошки, чесно кажучи, дивує, бо питаннями визначення дат проведення та часу початку матчів займається УПЛ, а саме безпосередньо орган оперативного управління Дирекція УПЛ. І в питанні якраз визначення дат та часу проведення матчу ми були в постійній комунікації з представниками як Шахтаря, так і Зорі. Тому вони, в принципі, були повністю обізнані про можливі варіанти і про дедлайн по визначенню дати. Можливо, це була якась внутрішня дискомунікація всередині самого клубу, тому тренер, можливо, і зробив цю заяву,

– заявив президент УПЛ Євген Дикий.

Зрештою, УПЛ на своєму сайті оприлюднила дату матчу Зоря – Шахтар. Зустріч відбудеться 23 квітня, початок – о 18:00 за київським часом. Ймовірно, гра відбудеться у Києві, де луганці проводять домашні ігри цього року.

