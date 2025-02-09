Справились без звездных новичков: Шахтер разгромил Зимбру на сборах в Турции

Донецкий Шахтер продолжает подготовку ко второй части чемпионата Украины. В товарищеском матче "горняки" встретились с молдавским Зимбру.

Шахтер – Зимбру 3:0

Голы: Кевин, 23, Бондаренко, 61 (с пен.), Швед, 86

После вылета из Лиги чемпионов Шахтер вернулся в Турцию. В рамках учебно-тренировочного сбора подопечные Марино Пушича встретились с бронзовым призером чемпионата Молдовы Зимбру, пишет 24 Канал.

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Шахтер без проблем разобрался с третьей командой Молдовы

Тренерский штаб "горняков" выставил против представителя Молдовы основной состав. Лишь на фланге атаки вышел Марьян Швед, который в последнее время не часто играет.

Зато два зимних новичка Шахтера не попали даже в заявку. Пушич решил предоставить время на адаптацию 19-летнему боливийцу Диего Арройо и 18-летнему бразильцу Кауану Элиасу.

В первом тайме встречи отличился бразилец Кевин. Во второй половине игры Бондаренко и Швед довели счет до разгромного.

Также стоит выделить запасного голкипера Шахтера Фесюна, который на 48-й минуте матча отразил пенальти сохранив ворота "сухими".

Видеообзор матча Шахтер – Зимбру

Следующий матч на сборах в Турции донецкий Шахтер сыграет 13 февраля. Дончане встретятся с латвийским РФШ – экс-соперником киевского Динамо в Лиге Европы.