Шахтар – Зімбру 3:0

Голи: Кевін, 23, Бондаренко, 61 (з пен.), Швед, 86

Після вильоту з Ліги чемпіонів Шахтар повернувся до Туреччини. В рамках навчально-тренувального збору підопічні Маріно Пушича зустрілися з бронзовим призером чемпіонату Молдови Зімбру, пише 24 Канал.

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Шахтар без проблем розібрався з третьою командою Молдови

Тренерський штаб "гірників" виставив проти представника Молдови основний склад. Лише на фланзі атаки вийшов Мар'ян Швед, який останнім часом не часто грає.

Натомість два зимові новачки Шахтаря не потрапили навіть до заявки. Пушич вирішив надати час на адаптацію 19-річному болівійцю Дієго Арройо та 18-річному бразильцю Кауану Еліасу.

У першому таймі зустрічі відзначився бразилець Кевін. У другій половині гри Бондаренко та Швед довели рахунок до розгромного.

Також варто виокремити запасного голкіпера Шахтаря Фесюна, який на 48-й хвилині матчу відбив пенальті зберігши ворота "сухими".

Відеоогляд матчу Шахтар – Зімбру

Наступний матч на зборах у Туреччині донецький Шахтар зіграє 13 лютого. Донеччани зустрінуться з латвійським РФШ – екссуперником київського Динамо у Лізі Європи.