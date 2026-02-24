"Их максимум 3 или 4 место": экстренер сборной Украины удивил прогнозом для гранда УПЛ

Йожеф Сабо раскритиковал игру киевлян против Руха и фактически поставил крест на их чемпионских амбициях. Легендарный тренер убежден: максимум для команды –третье или четвертое место.

Киевское Динамо продолжает борьбу во второй части сезона УПЛ, однако не все эксперты верят в успех бело-синих. Бывший наставник киевлян Йожеф Сабо оценил последние выступления команды и озвучил для 24 Канала собственный прогноз относительно распределения медалей.

Как Сабо оценил игру Динамо в матче против Руха?

После непростой победы киевлян над львовским Рухом со счетом 1-0 Йожеф Сабо остался недоволен качеством игры. По его словам, поединок был слабым в исполнении обеих команд.

Ребята очень слабые – тотальный брак в действиях и больше ничего. То, что забили один мяч – молодцы, выиграли. У Руха тоже нет команды – играет одна молодежь. Это была игра до одного гола, но это не тот футбол, который мне нравится,

– заявил он.

По мнению специалиста, в игре Динамо не хватает целостности и стабильности. В весенней части сезона киевляне пытаются сократить отставание от лидеров, однако нестабильная реализация моментов и проблемы в позиционной атаке остаются заметными.

Чемпионство – мимо Киева?

Сабо считает, что Динамо уже потеряло шансы на золото.

Динамо будет очень тяжело, потому что они отстали. Я думаю, что ЛНЗ не станет чемпионом, потому что Шахтер сильнее. А киевское Динамо займет 3 или 4 место. Я еще раньше говорил, что чемпионом будет Шахтер. Хорошая команда, хороший подбор игроков,

– добавил Йожеф Сабо.

Фаворитом сезона эксперт назвал донецкий Шахтер, отметив глубину состава и общий уровень игры "горняков".

Для Динамо ключевым станет стабильность в матчах с середняками и конкурентами по таблице. Потеря очков в таких поединках может окончательно лишить киевлян даже теоретических шансов навязать борьбу за первое место.

Какое положение у Динамо?