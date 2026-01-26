"Это специально сделали": легенда Динамо о продлении контракта Шапаренко с киевлянами
- Николай Шапаренко подписал новый пятилетний контракт с Динамо.
- Йожеф Сабо высказался о решении полузащитника подписать новое соглашение с киевским клубом.
Долгое время в украинском футбольном сообществе активно обсуждали будущее Николая Шапаренко в киевском Динамо. Однако в конце концов полузащитник подписал новый контракт с "бело-синими".
Новое соглашение 27-летнего футболиста с киевлянами рассчитано на 5 лет. Бывший тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо в комментарии 24 канала высказался о решении Николая продлить контракт с "бело-синими".
Что сказал Сабо о Шапаренко?
Сабо заявил, что Шапаренко продлил контракт с Динамо, чтобы киевский клуб получил средства за его возможный будущий трансфер.
Это специально сделали в Динамо, чтобы получить какие-то деньги за Шапаренко, ведь, если за ним уже следят, кто он, что он, то его купят,
– высказался Сабо.
Кроме того, легенда Динамо ответил на вопрос, возможно ли, что Шапаренко продлил контракт с киевлянами из-за любви к клубу, ведь он очень давно играет за "бело-синих".
"Наверное так, ведь есть некоторые ребята, которые перед тем, как куда-то ехать, подписывают контракт, чтобы клуб заработал средства, они молодцы", – сказал бывший наставник Динамо.
Что сказал Сабо о перспективах Шапаренко в Жироне?
В СМИ ходили слухи, что Жирона интересуется Шапаренко, где уже играют экс-динамовцы Виктор Цыганков и Владислав Ванат. Сабо оценил переспективы футболиста в испанском клубе.
Дело в том, что наши ребята, которые играют за Шахтер, Динамо, они мечтают поехать в Европу или где-нибудь, чтобы не оставаться в Украине, где идет война, поэтому нормально. Однако, заиграет ли он там, я не знаю, футболисты едут, но там проявляют себя не очень,
– поделился мыслями экс-тренер киевлян.
К слову. Ранее Йожеф Сабо прокомментировал решение Ярмоленко завершить карьеру по окончании сезона 2025 – 2026. Он подчеркнул, что у Андрея уже не идет игра.
Что известно о карьере Шапаренко в Динамо?
Шапаренко начал свой футбольный путь в мариупольском ДЮСШ-4 в 2010 году, откуда уже через год перебрался в местный Ильичевец.
В 2014 году он подписал профессиональный контракт с Ильичевцем, а в 2015 году перебрался в киевское Динамо, где сначала играл за U-19.
С 2017 года полузащитник уже выступал за взрослую команду киевлян. Всего в составе "бело-синих" хавбек сыграл в 230 матчах, в которых забил 31 гол и отдал 34 результативные передачи.
В текущем сезоне Шапаренко сыграл в 22 матчах Динамо во всех турнирах. На его счету 2 гола и 6 ассистов.