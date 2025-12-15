Бывший соперник Кличко признал величие Усика

Александр Усик летом в третий раз стал абсолютным чемпионом мира. После этого эпохального достижения эксперты и фанаты начали определять его место в истории мирового бокса.

Некоторые считают, что он все еще уступает многим легендарным бойцам прошлого, но есть и те, кто ставит украинца на первую строчку среди боксеров всех времен. Своим мнением о действующем короле хевивейта накануне поделился и экс-чемпион мира Шеннон Бриггс, сообщает 24 Канал со ссылкой на iFL TV.

Читайте также "У него почти нет шансов": экс-чемпион мира сделал прогноз на следующий бой Усика

Что сказал Бриггс об Усике?

Американец заявил, что очень уважает действующего короля супертяжелого дивизиона. Он признался, что не ожидал от украинского боксера такой доминации в хевивейте, который не является естественным для Усика.

Бриггс считает, что Александр заслужил признание своей карьерой и уже вошел в историю как один из лучших бойцов, которых видел бокс.

Усик – один из лучших. Он войдет в историю как один из лучших. Кто мог когда-нибудь подумать, что этот парень поднимется из первого тяжелого веса и будет доминировать так, как он это делает? Усик всегда в отличной форме, он становится сильнее во время поединка. Он мне очень нравится,

– сказал Бриггс.

Также американский боксер высказался о следующем бое украинца, который с большой вероятностью будет драться с Деонтеем Уайлдером. Он считает, что этот поединок может стать интересным и "Бронзовый бомбардировщик" способен устроить сенсацию.

"Мне нравится этот бой. Уайлдер заслужил его. Он тот, кто нокаутировал так много соперников и был великим чемпионом, в том смысле, что защищал титул, давал захватывающие бои. Нокаут может произойти в любую секунду. Почему бы и нет? Наверняка Уайлдер все еще сильнейший панчер в хевивейте. Все, что нужно – это один удар, особенно в супертяжелом весе. И если кто-то может нокаутировать одним ударом – это Уайлдер", – заявил Бриггс.

К слову. Пока не было объявлено официально об этом бое. Ожидается, что он состоится в первой половине 2026 года, а на кону будет стоять чемпионский пояс WBC.

Отметим, что ранее Хасим Рахман высказывался о боксерском наследии Усика. Экс-чемпион мира считает, что люди не отдают должное уважение украинцу, который является настоящей легендой.

Что известно о Шенноне Бриггсе?