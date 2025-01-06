"Нет ничего невозможного": бывший чемпион мира бросил вызов Кличку

В течение нескольких последних месяцев ходит немало разговоров о возможном возвращении на ринг Владимира Кличка. Он имеет давнюю мечту стать самым возрастным чемпионом мира, ради которой может состояться большой камбэк.

Такое потенциальное развитие событий прокомментировал бывший обладатель пояса WBO в супертяжелом весе Шеннон Бриггс. Он заявил, что хотел бы увидеть возвращение в бокс "Доктора Стального Молота", сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Противостояние ветеранов

Более того, 53-летний американец, который повесил перчатки на гвоздь в 2016 году, собирается сам вернуться на ринг. Он отметил, что хотел бы провести поединок с Владимиром Кличком:

Нет ничего невозможного. Как мы знаем, человек способен делать удивительные вещи. Кличко очень сильный человек, он стал чемпионом в супертяжелом весе и сражался за свою страну в войне, в которой погибло столько людей. Это настоящий чемпион, сильный человек. Его возможное возвращение – это прекрасно для бокса. Я хотел бы драться с ним, это не секрет.

Отметим, что в 2010 году Бриггс дрался с Виталием Кличком. Тогда украинец одержал победу единогласным решением судей.

К слову. Накануне промоутер Владимира Кличка назвал условие, при котором "Доктор Стальной молот" может вернуться на ринг. По словам Тома Леффлера, украинца интересует исключительно титульный бой.

Напомним, что Владимир Кличко свой последний поединок провел в апреле 2017 года. Тогда он техническим нокаутом проиграл Энтони Джошуа.