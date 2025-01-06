Такий потенційний розвиток подій прокоментував колишній володар пояса WBO в надважкій вазі Шеннон Бріггс. Він заявив, що хотів би побачити повернення у бокс "Доктора Сталевого Молота", повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

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Протистояння ветеранів

Ба більше, 53-річний американець, який повісив рукавички на цвях у 2016 році, збирається сам повернутися на ринг. Він зазначив, що хотів би провести поєдинок з Володимиром Кличком:

Немає нічого неможливого. Як ми знаємо, людина здатна робити дивовижні речі. Кличко дуже сильна людина, він став чемпіоном у надважкій вазі та бився за свою країну у війні, в якій загинуло стільки людей. Це справжній чемпіон, сильна людина. Його можливе повернення – це чудово для боксу. Я хотів би битися з ним, це не секрет.

Зазначимо, що у 2010 році Бріггс бився з Віталієм Кличком. Тоді українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

До слова. Напередодні промоутер Володимира Кличка назвав умову, за якої "Доктор Сталевий молот" може повернутися на ринг. За словами Тома Леффлера, українця цікавить виключно титульний бій.

Нагадаємо, що Володимир Кличко свій останній поєдинок провів у квітні 2017 року. Тоді він технічним нокаутом програв Ентоні Джошуа.