Андрей Шевченко отреагировал на обвинения Михаила Мудрика в отношении допинга. Президент УАФ отверг причастность сборной Украины к скандалу.

Допинговое дело вингера Тоттенхема получило новый громкий поворот после его интервью Дмитрию Гордону об обстоятельствах дисквалификации. Теперь свою версию событий озвучил глава украинского футбола, который для Tribuna.com рассказал о ранее остававшихся без внимания деталях.

Шевченко отверг обвинения Мудрика

Андрей Шевченко назвал заявления Михаила Мудрика безосновательной клеветой на работников Украинской ассоциации футбола и национальной сборной.

По словам президента УАФ, после отстранения футболиста его представители якобы неоднократно предлагали найти работника ассоциации, который взял бы на себя ответственность за появление мельдония в допинг-пробе игрока.

Однако в УАФ отказались от такого предложения. Шевченко подчеркнул, что обвинения стороны футболиста не нашли подтверждения после многочисленных исследований и проверок. Это, по его словам, также подтверждают расследование и итоговое мировое соглашение с WADA и английской ассоциацией.

УАФ получила особую просьбу от Челси

Шевченко также раскрыл интересную деталь о пребывании Мудрика в сборной Украины после перехода в Челси. Лондонский клуб направил УАФ письмо с просьбой не давать футболисту никаких медикаментов во время собрания национальной команды.

В ассоциации утверждают, что персонал сборной выполнил это требование. Более того, главный тренер Сергей Ребров разрешил Мудрику работать с двумя личными специалистами, которые контролировали его режим, восстановление и быт.

Президент УАФ заявил, что доверяет работникам сборной, с которыми за многие годы не возникало подобных инцидентов.

В конце Шевченко обратился к Мудрику. Он призвал футболиста предоставить доказательства своих обвинений, если они есть. В противном случае глава УАФ ожидает, что вингер публично откажется от своих слов и извинится перед людьми, чей профессионализм поставил под сомнение.

Напомним, во время интервью футболист затронул не только допинговый скандал, но и свою личную жизнь и отношения с российскими девушками. Отдельно Мудрик высказался о президенте Украины Владимире Зеленском.