"Е***ая чеченская шл****ра": бывший чемпион UFC вдребезги разнес непобежденного бойца из России

Шон Стрикленд жестко высказался в отношении Хамзата Чимаева. Бывший чемпион UFC разнес шведского бойца с чеченскими корнями.

Американец перед реваншем с Дрикусом Дю Плесси решил пройтись по Чимаеву. Спортсмен долго не размышлял над высказываниями, сообщает 24 канал со ссылкой на mmaweekly.com.

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Стрикленд "сокрушил" Чимаева

Шон Стрикленд довольно жестко высказался в сторону Хамзата Чимаева. Американский боец раскритиковал любимца Кадырова за то, что он прислуживает чеченскому диктатору, даже после того как сменил гражданство.

Стрикленд считает, что за бой с Чимаевым можно получить хорошую зарплату. Бывший чемпион UFC заявил, что ему безразлично с кем драться, но было бы весело победить непобедимого чеченского бойца.

Чимаев – это просто рофл. Да кто вообще этот Чимаев? Он свалил из своей дыры в Швецию ради лучшей жизни. Потом вернулся, потому что его родственников пресанули. Вернулся лизать д*пу тому же диктатору, который сделал его жизнь адом. Он стал еб*ной чеченской шл***дрой. Он накинул на него ошейник, как на ручного песика,

– высказался Стрикленд.

Также американский боец считает, что именно из-за Кадырова Чимаеву пришлось дважды сменить гражданство. Экс-чемпион UFC заявил, что Хамзат может драться, но весь мир знает, что он не мужик.

Напомним, что в 2022 году Хамзат Чимаев не смог покинуть территорию России. Причина тому стала частичная мобилизация во враждебной стране.

Также после победы над Кевином Холландом шведский боец с чеченскими корнями хотел посетить родственников. Однако после приземления в Санкт-Петербурге у него отобрали красную книжечку с орлом.