Украина дебютирует в шоу-гонке по биатлону в Швеции: кто будет бежать за "сине-желтых"
В марте 2025 года в Швеции состоится выставочная биатлонная гонка. Впервые в престижных соревнованиях примут участие представители Украины.
Выставочная шоу-гонка по биатлону Skidskyttekampen состоится 3 марта 2025 года в столице Швеции Стокгольме. В соревнованиях примут участие 12 команд, пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Читайте также Возвращение Джимы и две дебютантки: состав женской сборной Украины по биатлону на ЧМ-2025
Кто представит Украину в выставочной шоу-гонке
Биатлонная шоу-гонка состоится второй раз в истории. В прошлом году представители Украины не участвовали в соревнованиях. "Сине-желтые" дебютируют в Стокгольме в нынешнем розыгрыше.
Нашу страну представят лидеры сборной Украины – Дмитрий Пидручный и Юлия Джима. Сейчас организаторы подтвердили участие восьми дуэтов, которые представят шесть стран. Также объявили свое участие норвежцы братья Йоханнес и Тарьей Бё. Однако их напарницы еще не определились.
Участники шоу-гонки в Стокгольме
- Юлия Джима/Дмитрий Пидручный (Украина)
- Юни Арнеклейв/Ветле Кристиансен (Норвегия)
- Жюстин Бреза-Буше/Эмильен Жаклен (Франция)
- Осеан Мишелон/Эрик Перро (Франция)
- Лиза Тереза Гаузер/Зимон Эдер (Австрия)
- Эльвира Эберг/Мартин Понсилуома (Швеция)
- Ханна Эберг/Себастьян Самуэльссон (Швеция)
- Суви Минкинен/Теро Сеппяля (Финляндия)
Формат соревнований в Швеции – одиночная смешанная эстафета. Он подобен Рождественской гонке, которую проводят в немецком Гельзенкирхене. Команды-участницы проведут два полуфинала по шесть команд. По их результатам определятся шесть участников финала. Для команд, которые не квалифицировались, проведут утешительную гонку, где еще две команды получат путевки в финал.
В 2024 году соревновались восемь команд. Тогда победу одержал норвежский дуэт Юни Арнеклейв и Ветле Кристиансена.