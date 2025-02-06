Выставочная шоу-гонка по биатлону Skidskyttekampen состоится 3 марта 2025 года в столице Швеции Стокгольме. В соревнованиях примут участие 12 команд, пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт соревнований.

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Кто представит Украину в выставочной шоу-гонке

Биатлонная шоу-гонка состоится второй раз в истории. В прошлом году представители Украины не участвовали в соревнованиях. "Сине-желтые" дебютируют в Стокгольме в нынешнем розыгрыше.

Нашу страну представят лидеры сборной Украины – Дмитрий Пидручный и Юлия Джима. Сейчас организаторы подтвердили участие восьми дуэтов, которые представят шесть стран. Также объявили свое участие норвежцы братья Йоханнес и Тарьей Бё. Однако их напарницы еще не определились.

Участники шоу-гонки в Стокгольме

Юлия Джима/Дмитрий Пидручный (Украина)

Юни Арнеклейв/Ветле Кристиансен (Норвегия)

Жюстин Бреза-Буше/Эмильен Жаклен (Франция)

Осеан Мишелон/Эрик Перро (Франция)

Лиза Тереза Гаузер/Зимон Эдер (Австрия)

Эльвира Эберг/Мартин Понсилуома (Швеция)

Ханна Эберг/Себастьян Самуэльссон (Швеция)

Суви Минкинен/Теро Сеппяля (Финляндия)

Формат соревнований в Швеции – одиночная смешанная эстафета. Он подобен Рождественской гонке, которую проводят в немецком Гельзенкирхене. Команды-участницы проведут два полуфинала по шесть команд. По их результатам определятся шесть участников финала. Для команд, которые не квалифицировались, проведут утешительную гонку, где еще две команды получат путевки в финал.

В 2024 году соревновались восемь команд. Тогда победу одержал норвежский дуэт Юни Арнеклейв и Ветле Кристиансена.