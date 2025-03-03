Шовковский объяснил, почему Динамо не отпустило Бражка в АПЛ

В понедельник, 3 марта, состоялась пресс-конференция Динамо со спонсором GGBET. В ней приняли участие Александр Шовковский, Андрей Ярмоленко и Александр Пихаленок.

На этом мероприятии представители "бело-синих" ответили на ряд вопросов журналистов. Среди прочего наставник киевлян рассказал, почему клуб не отпустил Владимира Бражка в зимнее трансферное окно, когда получил предложение в 20 миллионов евро.

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Динамо видит другое развитие футболиста

По словам Шовковского, Динамо понимает, что игрок хотел попробовать свои силы в АПЛ. Однако руководство киевлян решило, что это не лучший вариант для полузащитника, сообщает 24 Канал.

"Почему не отпустили Бражка в Вулверхэмптон? Каждый из игроков хочет играть в сильнейших чемпионатах мира. Это нормальное желание игрока быть в топовом турнире.

У нас есть свои задачи. Мы хотим, чтобы каждый игрок рос, становился лучшей версией самого себя. Однако отпускать игрока в команду, которая борется за выживание даже в АПЛ – это не то развитие, которого мы желаем игрокам", – сказал Шовковский.

К слову. В нынешнем сезоне Владимир Бражко провел 27 матчей за Динамо. В них центральный полузащитник забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Отметим, что следующий поединок "бело-синие" сыграют на выезде 6 марта против ЛНЗ. Стартовый свисток прозвучит в 15:30.