Команды не смогли определить сильнейшего в основное время, сыграв вничью со счетом 1:1. Путевка в четвертьфинал разыгрывалась в серии пенальти, где "вишни" одолели "волков" – 5:4.

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Нестандартное исполнение пенальти

Эта игра запомнилась болельщикам эпическим ударом с 11-метровой отметки нападающего Борнмута Данго Уаттара. 23-летний форвард выполнил его оригинальным образом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Emirates FA Cup.

Он пробил без разбега, отправив мяч в нижний левый угол от голкипера. Сэм Джонстон не успел среагировать и даже не провел мяч глазами, пока тот залетал в ворота.

Этот момент быстро распространился в сети и уже стал вирусным. На разных ресурсах видео посмотрели миллионы людей, которые выражают восхищение хладнокровием нападающего сборной Буркина-Фасо.

Как Уаттара забил пенальти: смотрите видео

К слову. В нынешнем сезоне Данго Уаттара провел 28 матчей за Борнмут, в которых забил девять голов и отдал четыре ассиста. Его контракт с "вишнями" рассчитан до 30 июня 2028 года.

Отметим, что из-за дисквалификации игру с "волками" пропускал Илья Забарный. В четвертьфинале команда украинца сыграет против Манчестер Сити.